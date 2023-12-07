نائب محافظ الأقصر يتفقد مقرات لجان الانتخابات الرئاسية.. صور

قاد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية فى المحافظة، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها، والوقف على مدى جاهزية المقار التى تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها، نائبًا عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكان قد تفقد المحافظ اليوم، التجهيزات بعددًا من المدارس وهى مدرسة خالد بن الوليد الثانوية العسكرية، والتى تضم لجنتى خالد بن الوليد ومدرسة الأقصر الثانوية العسكرية ومدرسة الأقصر الإعدادية الثانوية بنات ومدرسة سيدى أبو الحجاج الابتدائية ومدرسة وادى الملكات الابتدائية.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر خلال جولته، أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من 10-12 ديسمبر الحالى، مشددًا على تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى سهولة من خلال إنهاء كافة أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان، بالإضافة إلى أن تكون جميع اللجان بالدور الأرضى لتسهيل عملية دخول المواطنين من ذوى الهمم منوهًا لضرورة الأهتمام وسائل الإتاحة لخدمتهم وكذا توفير كراسى متحركة لكبار السن والسيدات، فضلا على توفير كافة وسائل الراحة من المظلات والمقاعد ووسائل التهوية المناسبة واتخاذ كافة الأجراءات القانونية فى هذا الإطار، والأستعانة بمديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم فى توفير اعداد من الشباب للمساهمة ومساعدة الناخبين فى وصولهم إلى مقارهم الانتخابية.

ورافق نائب محافظ الأقصر خلال جولته الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد سيد بغدادى مدير إدارة الأقصر التعليمية.