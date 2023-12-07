ميقاتى: ضم تقارير "رويترز" و "الفرنسية" لشكوى لبنان لمجلس الأمن لاستهداف الصحفيين

جاء ذلك تعليقا على التقريرين اللذين صدرا اليوم من وكالتي "رويترز" و"الصحافة الفرنسية" بشأن استشهاد الصحفي والمصوّر الصحفي عصام عبدالله وجرح ستة آخرين، حيث أكد التقريران أن إسرائيل استهدفت بقذيفة مدفعية تجمعا للصحفيين بالجنوب اللبناني في الثالث عشر من شهر أكتوبر الماضي.

وقال رئيس الحكومة إن الجرائم الإسرائيلية لا حدود لها في غزة وجنوب لبنان، موضحا أن استهداف المؤسسات الإعلامية يهدف إلى إسكات كل صوت يفضح العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية ستتخذ الإجراءات كافة لضم التقريرين إلى الشكوى المقدمة أمام مجلس الأمن الدولي ومتابعتها، مؤكدا أن وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سيتخذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن وزير الاعلام زياد مكاري باشر الإجراءات لتقديم الشكاوى المطلوبة لدى المراجع الدولية المختصة، موضحا أنه بصدد مراسلة سفراء الدول الكبرى العاملة في لبنان ليطلب منها اتخاذ الموقف المناسب من التقريرين.