ممثل أوقاف الدقهلية: الرئيس السيسى حمل كفنه على يده من أجل مصر

قال إبراهيم عبدالعال البكري، مفتش متابعة بمديرية أوقاف الدقهلية، أنه شارك كممثل عن مديرية الأوقاف في هذا المؤتمر، وقال: جئنا لنشارك بقدر بسيط ولو بكلمة نقدر أن نهديها للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فالجميع يشارك بما يقدر عليه دعما لوطنه.

جاء ذلك خلال حضوره للمؤتمر الذي أقامه حزب المؤتمر بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية اليوم، دعما للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: علي مدار الـ10 سنوات السابقة، بداية من عام 2014، كانت بداية العمل للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن قبلهما 30 يونيو، 3 يوليه، حينما خرجت طوائف الشعب لتفوض هذا الرجل لمحاربة الإرهاب، حيث خرج ما يتعدي من 45 مليون مواطن، ونفذ هذا الرجل رغبة الشعب وبالفعل تحرك بناءا علي تفويض الشعب له لينقذ البلاد، وانتهي الأمر بإقصاء جماعة كانت ترغب في تخريب المنطقة بأكملها والقضاء علي الإرهاب وتطهير سيناء نهائيا والحفاظ علي كل شبر من أرض الوطن الغالى.

واستطرد: هذا هو الأمر الأول، اما الأمر الثاني فعلمنا المولي عزوجل أن يكون كل إنسان منا محب لوطنه ودينه وعرضه، ويمثل ذلك انسانيا وقرآن ودين وحب للوطن كل ذلك مجتمع في وطنا، وخصوصا لو كان هذا الوطن هو مصر

واستشهد بقول الرسول محمد صلي الله عليه وسلم حينما قال : مصر في رباط إلي يوم القيامة، وإذا فتح الله عليكم مصر فأتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض، لذلك الرئيس السيسي هو من ضمن خير أجناد الأرض لأنه حمل شرف العسكرية المصرية، والتي أوصي بهم النبي محمد صلي الله عليه وسلم، كونه لم يحدد شخص بعينه ولكن أوصي عليه السلام بالجندي المصري ككل.