مستشار ترامب: وجود الرئيس السابق فى الحكم كان سيمنع "7 أكتوبر"

كتب أحمد عرفة

قال جابريال صوما مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الموقف الأمريكي الرسمى هو دعم إسرائيل في القضاء على الفصائل الفلسطينية .

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى :"لو كان ترامب في البيت الأبيض ما حدث هجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل لا حرب غزة".

وأوضح حابريال صوما، أن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن مشابه لموقف دونالد ترامب في دعم إسرائيل، والرأي العام الأمريكي مؤيد لإسرائيل وفق استطلاعات الرأي بوسائل الإعلام الأمريكية .

وأشار مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى أن هناك انقسام في الرأي العام الأمريكي جول دعم إسرائيل في حرب غزة .