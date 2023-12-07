مركز ضمان الجودة بجامعة الوادى الجديد ينظم ملتقى الجودة للعام الحالى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

نظم مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بـ جامعة الوادى الجديد ملتقى الجودة للعام الجامعى 2024/2023 وذلك بمسرح كلية التربية بعنوان " نشر ثقافة تطوير معايير الاعتماد البرامجى وفقا لأحدث اصدار من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحضور الدكتورة سماح تمساح نائب مدير مركز ضمان الجودة والدكتور وحيد حامد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد حسن عمران وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، و لفيف من عمداء ووكلاء الكليات واعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة ومديرى وأعضاء مراكز ضمان الجودة بمختلف كليات الجامعة.

وقال الدكتور ماهر زنقور مدير مركز ضمان الجودة وتقييم الأداء بالجامعة وعميد كلية التربية ان الملتقى تناول استعراض المعايير المطورة والمؤشرات الخاصة بكل معيار وكذلك الإجراءات والأدلة الداعمة لكل معيار، مؤكداً على أن الملتقى يعد ضمن سلسلة لقاءات لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى لمراكز ضمان الجودة بالكليات.

واكدت الدكتورة ابتسام تمساح أن اللقاء يهدف إلى تفعيل واستمرار التواصل مع كليات الجامعة ، وعرض نظرة شاملة على الاعتماد البرامجي، والتعريف بالمستحدثات ، وتبادل الرؤى والأفكار والخبرات فى مجال ضمان الجودة، إضافة إلى مناقشة وتبادل الآراء حول معايير اعتماد المؤسسات التعليمية لتحسين جودة نظام التعليم .

وفى ختام الملتقى تمت مناقشة ومداخلات واستفسارات السادة مديرى مراكز الجودة حول اعتماد البرامج مثل الخلط بين الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعد وشروط التقدم للاعتماد البرامجى ومعايير الاعتماد البرامجى منها معيار الرسالة والأهداف ومعيار قيادة وتنظيم البرنامج ومعيار الموارد المالية والتسهيلات الداعمة ومعيار الطلاب.