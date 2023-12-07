اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 05:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مركز الداخلة ينظم حملة للتبرع بالدم لصالح أهالى غزة أمام الجامع الكبير فى "موط"

الخميس، 07 ديسمبر 2023 04:50 م
مركز الداخلة ينظم حملة للتبرع بالدم لصالح أهالى غزة أمام الجامع الكبير فى "موط" دعم غزة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تنظم محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة ، حملة التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، وذلك تحت رعاية وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموى تضامناً مع أهل غزة، والتي يتم تنفيذها عقب صلاة الجمعة أمام مسجد الجامع الكبير بمدينة موط حيث وجهت المحافظة دعوة للمواطنين من أجل المشاركة فى هذا العمل الإنساني ضمن جهود القيادة السياسية والأجهزة التنفيذية المختصة لتقديم الدعم والمؤازرة للأشقاء الفلسطينين.

وكانت محافظة الوادي الجديد أعلنت عن دعم قطاع غزة من خلال التبرع، بشحنة تمور باجمالى 100 طن من تمور التصدير ، دعما لأهالى غزة من أهالى المحافظة في ظل الظروف العصيبة واعتداء الاحتلال الاسرائيلى عليها، وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم جمع مساعدات إنسانية من المواطنين لأهالى غزة، أهمها كميات كبيرة من التمور تصل إلى 100 طن، مشيراً إلى أن دعم الأشقاء في غزة يعد واجبا إنسانيا يجب على الجميع أن يشاركوا فيه حتى إنتهاء الأزمة التى يعيشها أهالى غزة.

 

 







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