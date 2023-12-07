مدرسة بأسيوط تنظم محاكاة للانتخابات لتربية النشء على ممارسة حقهم الدستورى

أسيوط -هيثم البدرى

نظمت مدرسة الغنايم بحرى الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الغنايم التعليمية ب محافظة أسيو ط، نموذج محاكاة للانتخابات الرئاسية، وذلك بمشاركة أطفال وتلاميذ المدرسة.

وأعدت إدارة المدرسة نموذج محاكاة لجنة انتخابية بعد تدريب التلاميذ على مراحل التصويت وطريقة التصويت وذلك لتدريب التلاميذ على ممارسة حقهم الدستورى فى المستقبل وتشجيع أسرهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

وقالت إيمان كامل أحمد مدير مدرسة الغنايم بحرى الابتدائية المشتركة، إن تنظيم نموذج المحاكاة للانتخابات الرئاسية يأتى إيمانا منا بأن أطفالنا هم رجال المستقبل، مضيفة: "وهم أمل مصرنا الغالية فى مستقبل مشرف وبهم ترفع هامة الوطن عالية فى عنان السماء، وقد كان لزاما علينا أن نسدد ولو جزء بسيط من ديننا تجاه مصرنا الحبيبة، ولتنمية روح الولاء لأطفالنا تجاه بلدهم ووطنهم مصر فقدنتا هذا العمل وهو" محاكاة للانتخابات الرئاسية المقبلة" 2024 لكى يتعلم أبنائنا ممارسة حقهم الدستورى، وأهمية المشاركة فى الانتخابات، ولكى يعرف أبنائنا منذ صغرهم أن لهم أرضا ووطنا ينتموا اليه ويجب أن يحبوه ويحافظوا عليه ويدافعوا عنه".

وأوضحت مدير المدرسة، أن نموذج المحاكاة الذى تم تنفيذه يعتبر نواة لتربية النشء على ممارسة حقهم الدستورى، والمشاركة فى كل الإستحقاقات كما أنه بمثابة توعية وتثقيف سياسى للأطفال ينمى روح الولاء والانتماء للوطن الذى يحتاج منا إلى الإصطفاف والوحدة كما نال النموذج اعجاب الأطفال المشاركين وكل تلاميذ المدرسة الذين عاشوا أجواء الانتخابات على انغام الأغانى الوطنية حتى لا يكونوا عرضة لأى افكار غريبة يتم بثها ضد الوطن.

وقدمت مدير المدرسة الشكر للواء عصام سعد محافظ أسيوط، وعبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد سليمان أحمد مدير إدارة الغنايم التعليمية، وعصمت حميد حسن وكيل الإدارة بالغنايم، وعبده كريم محمد مدير التعليم الابتدائى بالغنايم، وسيد حسن جلال رئيس القسم بإدارة الغنايم التعليمية

ومن جهته قال عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن نموذج المحاكاة يعتبر تمثيلا عمليا لإجراء الانتخابات الرئاسية لتدريب التلاميذ على ممارسة حقوقهم السياسية وتمثل نوعا تربويا من التنشئة السليمة على ممارسة الحقوق الدستورية، وتربية أبنائنا على حب الوطن ومعرفة حقوقهم، وواجباتهم ويبنى جيلا متعلما قادر على التعامل مع أى أفكار غريبة تستهدف وطنيتهم وولائهم مشيرا إلى تشجيعه لكل الأنشطة التى تربى جيلا متعلما مثقفا.