محافظ مطروح: تمويل 1456 مشروعا صغيرا بـ144,5 مليون جنيه وفرت 4874 فرصة عمل

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على اهتمام المحافظة بتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر ثقافة العمل الحر لتوفير مصدر دخل مناسب وحياة كريمة لهم ولأسرهم مشيدا بجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، الذى مول 1456 مشروعا بتكلفة تمويلية بلغت 144.5 مليون جنيه، وفرت 4874 فرصة عمل لأبناء المحافظة، تنوعت ما بين مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ومشروعات الاقراض المباشر، وذلك خلال الـ 4 سنوات الماضية، فى الفترة من عام 2020 وحتى 2023.

وأوضح المهندس حسام صالح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة مطروح، أن الجهاز قام أيضا من خلال وحدة تقديم الخدمات بالجهاز، خلال تلك الفترة، بإصدار عدد 575 ترخيص نشاط مؤقت، و435 رخصة نهائية وإصدار 645 بطاقة ضريبية و572 شهادة تصنيف، واصدار 526 شهادة مزايا، مع توفيق أوضاع عدد 59 رخصة مؤقتة، وفتح عدد 45 ملف بالتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى منح 508 رخصة مؤقتة و412 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة.

وأكد محافظ مطروح، على دعمه الكامل وتذليل أى عقبات تماشيا مع توجه الدولة، فى التوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل للشباب، والقضاء على البطالة، ونشر ثقافة العمل الحر.