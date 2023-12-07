محافظ الوادى الجديد يترأس اجتماع المجلس التنفيذى ويوجه بالجاهزية للانتخابات

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث قدّم الشكر في مستهل الجلسة لجميع المواطنين والمشاركين بقافلة المساعدات الإنسانية التي أطلقتها المحافظة لدعم أهالي غزة، مؤكدًا مواصلة قوافل الدعم الخاصة بالمواد الغذائية والتبرع بالدم؛ تضامنًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما بحث المحافظ عددًا من الموضوعات مع أعضاء الجهاز التنفيذي تضمنت رفع حالة الاستعداد والجاهزية بكافة القطاعات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية 2024، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية والتأكد من تواجد التمركزات الطبية والأمنية ومراجعة إجراءات الحماية المدنية داخل وخارج اللجان وتوفير وسائل انتقال للناخبين بالمناطق النائية.

ووجه المحافظ بتكثيف الرقابة التموينية على السلع الأساسية وطرح كميات من السكر المدعم بالقرى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات رفع السعر، والإعداد لإطلاق حملة مكافحة سوسة النخيل بكافة المراكز بدعم قيمته مليون جنيه لأعمال المكافحة، وإجراء المكافحة بالمجان لصغار الملاك ودعم 50% لكبار الملاك، وإلزام أصحاب حظائر الماشية والدواجن بتوفير وسائل الحماية المدنية داخل الحظائر، لتأمينها من الحرائق، وحصر المعاهد الأزهرية المشاركة بمشروع رواق الأزهر، لاستخدامها كمراكز لتحفيظ القرآن الكريم بعد انتهاء اليوم الدراسي.