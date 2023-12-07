محافظ المنوفية: تطوير المناطق غير المخططة بجملة استثمارات 310 ملايين جنيه

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، أن الدولة حرصت كل الحرص على تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة، حيث بلغت جملة الاستثمارات 310 ملايين جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وأمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف محافظ المنوفية، فى تصريحات خاصة أن الدولة حرصت على تطوير ورفع كفاءة بعض المناطق العشوائية الغير مخططة والتي تعانى من نقص وتدهور في المرافق الحيوية والبنية الأساسية ، حيث بدء العمل بالمحافظة بتطوير 3 مناطق وهى منطقة قبلي والعزبة الغربية ومنطقة بحرى بحي غرب مدينة شبين الكوم ، حيث وقعت المحافظة بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات بجملة استثمارات بلغت 310 ملايين جنيه، لسرعة تنفيذ الأعمال المستهدفة بتطوير ورفع كفاءة القطاعات المستهدفة بتلك المناطق الغير المخططة ، حيث وقعت المحافظة بروتوكول مع هيئة الإنتاج الحربى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث بلغ جملة استثمارات قطاع مياه الشرب 14.5 مليون جنيه ، 7 ملايين جنيه بقطاع الصرف الصحي وفى قطاع الإنارة العامة بلغ حجم الاستثمارات 44.5 مليون جنيه ، 244مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق ،وقد بلغت نسبة تنفيذ أعمال رصف الطرق والإنارة بمنطقة بحرى 75% لعدد 88 شارع بطول 22كم وبلغت نسبة التنفيذ بمنطقة قبلى 95 % ل 27 شارع بطول 9كم ، والعزبة الغربية بنسبة 85% ل65 شارع بطول 20كم ، وفيما يخص أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحى للثلاث مناطق تم تنفيذ أعمال الصرف الصحى بطول 7.100 كم ومياة الشرب بطول 25.500كم بنسبة تنفيذ 100%.