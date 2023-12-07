محافظ الغربية يتابع جاهزية لجان الانتخابات بالمحلة الكبرى.. صور

واصلت محافظة الغربية استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر عقدها أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10-11-12 ديسمبر الجارى، فتجوب الحملات التوعوية التى تم تدشينها جميع أحياء وقرى ونجوع المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.

وواصل الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية فى المحافظة للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين.

واستكمل محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى جولاته الميدانية بمتابعة تجهيز اللجان بمركز ومدينة المحلة الكبرى، مؤكدا أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم. جاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

بدأت الجولة بمركز المحلة حيث تفقد المحافظ جاهزية اللجان بمدارس (مدرسة عياش الابتدائية، مدرسة الدماطى الإعدادية بنات، مدرسة عبد العال ابوهيش بالهياتم، محله روح الجديدة، مدرسة شبشير الحصة للتعليم الأساسى، مدرسة شبشير الحصة بنين، مدرسة مصطفى أبو عيده بالرجديه، مدرسة الرجدية الإعدادية بنين، مدرسة مؤسسة محلة أبو على الابتدائية).

وتابع المحافظ الجولة بمدينة المحلة حيث تفقد المحافظ اللجان بمدارس (مدرسة الشهيد هشام البزاوى، مدرسة المحلة الثانوية بنات، مدرسة مدينة العمال بنين، مدرسة مدينة العمال بنات بحى ثان المحلة الكبرى ومدارس السيدة زينب الإعدادية، مدرسة طلعت حرب الثانوية، مدرسة الوعى القومى، مدرسة عبد الرحمن بن عوف، مدرسة السادات الثانوية بحى أول المحلة) بالإضافة إلى تفقد لجنة المغتربين بمدرسة محمد الخولى الابتدائية بسبرباى. وأشاد المحافظ خلال الجولة بالتجهيزات التى قامت بها مديرية التربية والتعليم لضمان راحة المواطنين وبالملصقات على المواصلات العامة التى تحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية ضمن حملة التوعية الكبرى التى أطلقتها المحافظة.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.