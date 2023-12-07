محافظ الدقهلية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الممشى السياحى الجديد بالمنصورة

الدقهلية - محمدالحبشى

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الخميس، أعمال البدء في تنفيذ القطاع الثاني والأعمال النهائية من مشروع الممشى السياحي الجديد علي النيل بمدينة المنصورة، بإجمالي طول 1250 مترا لخلق متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية.

تجرى أعمال التنفيذ علي مرحلتين، بدأت المرحلة الأولي تبقطاع بطول 550 متر، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل الي 14 متر يضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشى الدراجات وألعاب الأطفال وممشي سياحي علي النيل بالإضافة إلي كورنيش ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

جاء ذلك بحضور المهندسه سلوى سامي رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة شرق الدلتا، والمهندس أيمن سميح مدير عام هيئة الطرق بالدقهلية، والمهندس محمد عبدالرؤوف وكيل وزارة الري بالدقهلية،والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، وعمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

وقدم المحافظ الشكر للفريق كامل الوزير، وزير النقل علي دعمه الكامل للمحافظة لتنفيذ الممشي السياحي الجديد علي النيل ليكون متنفس ترفيهي لأبناء الدقهلية والذي يقوم بتنفيذه شركة النيل لإنشاء الطرق احدي شركات وزارة النقل، ووزيرة التخطيط ووزير الري علي دعمهم الكامل لتنفيذ المشروع.

ووجه المحافظ، بضرورة تنفيذ القطاع الثاني وفقًا لتصميمات القطاع الأول واستغلال المساحات العرضية المتاحة في توسعة الممشي، من خلال توسيع الكورنيش وممشي الألعاب والاستغلال الأمثل لكل مساحة متاحة.

كما وجه مختار بإنشاء دورات مياه لخدمة رواد الممشي من الرجال والسيدات والأطفال مع مراعاة إنشاء دورات مياه خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة استكمالا للخدمات المقدمة لهم ليكون ممشي ترفيهي كامل بجميع خدماته من تقديم أطعمة ومشروبات وغيرها.

وأكد المحافظ علي ضرورة مراعاة الشكل الجمالي للمشي والكورنيش بطول القطاع ليكون علي نمط وشكل واحد، من حيث المظهر من فوق الممشي ومن ناحية النيل.

وأيضا وجه مختار بسرعة الانتهاء من الأعمال النهائية المتبقيه في القطاع الأول للممشي السياحي ودخوله الخدمة لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين.

كما وجه المحافظ بتكثيف الأعمال في القطاع الثاني من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين.

وكلف محافظ الدقهلية، رئيس حي شرق ورئيس حي غرب بالتنسيق الكامل مع هيئة الطرق المشرفه علي تنفيذ المشروع والشركة المنفذه والري وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لتمكينهم من استكمال الأعمال وتذليل كافة المعوقات.