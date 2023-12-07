محافظ الإسكندرية يتابع التجهيزات النهائية للمقار الانتخابية

وفي هذا الإطار أجرت القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية جولات تفقدية على عدد من مقار اللجان الانتخابية، وتفقد الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، عددًا من اللجان الانتخابية بحي العامرية أول، للاطمئنان على جاهزيتها، وذلك بحضور السيد موسى رئيس حي العامرية أول.

وقامت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات بالمقرات الانتخابية بأحياء وسط وغرب، حيث تم المرور على عدد من مقار اللجان العامة والفرعية، وتم التأكد من تقديم كامل الدعم اللوجيستي، وتهيئة كافة سبل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وذلك بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، وعزة سعد رئيس حي وسط.

هذا وقد تفقدت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، عددًا من المقار الانتخابية بأحياء الجمرك، والعجمي ومركز ومدينة برج العرب، وتمت متابعة تجهيز الشوادر وساحات الانتظار، والتأكد من توافر مقاعد انتظار للمواطنين، وجاء ذلك بحضور المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، وهدى أبو كليلة رئيس حي العجمي، واللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.