محافظة الأقصر توقع اتفاقية تآخى مع مدينة سيكشفهيرفار المجرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، أندراس سير بالكو فيكس عمدة مدينة سيكشفاهيرفار المجرية، على هامش توقيع اتفاق التآخي والتعاون بين محافظة الأقصر بجمهورية مصر العربية ومدينة سيكشفهيرفار بجمهورية المجر.

وتناول اللقاء مباحثات حول آليات البدء في تنفيذ الاتفاقية، حيث استعرض محافظ الأقصر إمكانات المحافظة الواعدة، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير كافة قطاعات المحافظة وخاصة التحول الرقمي، والذي يصاحبه تطبيق آليات الاستدامة والمحافظة على البيئة في إطار إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

كما أكد المحافظ على أهمية قطاع السياحة، مستعرضاً إمكانات المحافظة السياحية التي تجذب أنظار السائحين من جميع أنحاء العالم، وبالإضافة إلى تميز المحافظة بالتنوع الأثري فإن عنصرى الأمن والأمان والعمل على إتاحة سبل الراحة للسائحين من الأولويات، معرباً عن أمله في زيادة أعداد السياح المجريين للمحافظة، كما أشار محافظ الأقصر، إلي إنه بالإضافة إلي النشاط السياحي هناك نشاط زراعي ونشاط صناعي مستدام يحافظ على أسس الاستدامة التي تحافظ على طبيعة المدينة السياحية .

ومن الجانب المجرى، أعرب عمدة مدينة سيكشفاهيرفار المجرية عن سعادته لزيارة الأقصر نظرا للعبق التاريخي الذي تتميز به المحافظة وأشار إلى إقامة مدينته العديد من المهرجانات والمناسبات وبادر بدعوة المحافظ وممثلي السياحة لتلك المهرجانات، حيث سيتم عروض ترويجية عن الأقصر تعرف الشعب المجري بثقافة الأقصر وتاريخها الأثري وكخطوة أولى أعرب عن أمله في الحصول على فيلم ترويجي أثناء زيارته لعرضه في المدينة فور عودته.

كما تم التباحث حول التعاون في مجال التعليم حيث أشار العمدة الي منح تقدمها المجر في مجال التعليم العالي للطلاب المصريين حيث ان مدينة سيكشفاهيرفار يوجد بها جامعة عريقة بها مختلف المجالات تتضمن الهندسة والعلوم والتكنولوجيا فأنه يسعده أن يكون لطلاب الأقصر الفرصة في التقديم لهذه المنح الدراسية ممن تنطبق عليهم الشروط وسيكون هذا التبادل الطلابي خطوة هامة في تنفيذ بنود الاتفاقية، وفي ختام اللقاء أكد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك والمتابعة عن كثب وبإستمرار لخطوات تنفيذ الاتفاقية وبالتالي تعزيز التعاون الثنائي وبناء علاقات تبادل المنفعة.