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متحدث حملة عبدالسند يمامة: مرشحنا ينتمى للوفد العريق وبرنامجنا به حلول واضحة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 06:27 م
متحدث حملة عبدالسند يمامة: مرشحنا ينتمى للوفد العريق وبرنامجنا به حلول واضحة النائب ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة
إبراهيم حسان

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قال النائب ياسر الهضيبى، المتحدث الرسمى للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، إن المرشح الرئاسى عبد السند يمامة، مميز وينتمى إلى حزب عريق وعمره 104 سنوات، وهو الحزب الوحيد الذى مارس الحكم والمعارضة فى مصر.

 

أضاف الهضيبى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن البرنامج الانتخابى للمرشح عبد السند يمامة، يستند على 4 محاور، الأول الاقتصادى ويركز على حل المشكلات الاقتصادية، والمحور الثانى بشأن السياسة، ثم التعليم، والتعديلات التشريعية والدستورية والقانونية للنهوض بمصر إلى مرحلة متقدمة فى المستقبل.

 

وتابع المتحدث الرسمى للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة: "لمسنا من الشارع المصرى ضرورة حل مشكلة الارتفاع الجنونى للأسعار، والحالة الاقتصادية المتردية التى يتعرض لها المواطن المصرى، وموقف حزب الوفد من قضية غزة وفلسطين".







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