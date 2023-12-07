وذكرت وزارة الدفاع الهندية - في بيان الأربعاء - أن الجانب الهندي ترأسه البريجادير فايفيك نارانج نائب مساعد رئيس هيئة الأركان المتكاملة، بينما ترأس الجانب الألمانى الكولونيل كريستيان شميت مدير مكتب القوات المسلحة الألمانية للتعاون الدولى.

وأضافت الوزارة أن الاجتماعات جرت في "جو اتسم بالود والدفء"، وأن المباحثات تركزت على بحث مبادرات جديدة في إطار آليات التعاون الثنائي القائم في مجال الدفاع، بالاضافة إلى سبل توطيد الارتباطات فى هذا المجال.

وأشارت إلى أن المجموعة الفرعية للتعاون العسكرى الهندى الألماني هي بمثابة منتدى يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع من خلال إجراء محادثات منتظمة على المستويات الاستراتيجية والعملية بين مقار القيادة فى البلدين، بما فيهما هيئة الأركان المتكاملة الهندية وإدارة القوات المسلحة الألمانية للتعاون الدولى.