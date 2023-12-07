مؤتمر عمالى حاشد لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب لدعم السيسي بالانتخابات

أعلنت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنطلاق فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ويشارك فى فعاليات المؤتمر قيادات الاتحاد، وكذلك اللجان النقابية فى قطاع التشييد والبناء وعددا من العاملين فى الشركات العاملة فى القطاع.

وأصدرت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، بيانا تدعم فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح فى الانتخابات الرئاسية، وجاء فى البيان أن النقابة العامة ولجانها النقابية على مستوى الجمهورية، تدعم الرئيس فى الترشح لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ومواصلة الإنجازات التى تحققت فى كل ربوع مصر، وأكدت النقابة العامة، أنه من خلال قواعدها المنتشرة فى جميع المحافظات على أتم الاستعداد لدعم ومساندة الرئيس السيسى فى الاستحقاق الدستورى المرتقب.

وكان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية أخرى، وذلك فى إطار الدور الهام والحيوى الذى يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة، مشيرا إلى أن تأييده للسيسى من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة فى المنطقة، من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة، من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية، وغيرهم من المشروعات القومية العملاقة.