مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، مؤتمرًا جماهيريا حاشدا فى النادي الرياضي لشركة الدلتا للسكر، بحضور ما يقرب من 20 ألف مواطن من أبناء المحافظة، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، معلنين عن دعمه، والتوجه لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.

حضر المؤتمر الجماهيري، الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، واللواء يحيى عيسوى، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية، والمهندس عبدالحميد دمرداش الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين بالأمانة المركزية، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفرالشيخ، واللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب والدكتورة منى عبد العاطي، عضو مجلس النواب والأمناء المساعدين بالمحافظة، وتوفيق أبو أحمد، أمين تنظيم، حزب مستقبل وطن، وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، وعدد كبير من أهالى مركز الحامول والمحافظة، والعاملين بشركة الدلتا للسكر.

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر مقدما التحية للأهالى والعاملين بالشركة والشباب، مؤكدا أن الجميع جاء اليوم للتعبير عن حبه وتقديره للقيادة السياسية الواعدة، مؤكدا أن الجميع خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، للحفاظ على استقرار الوطن، وتحيا مصر ويحيا الرئيس السيسي قائدا حكيما ولابد أن يرى العالم نموذجا يحتذى فى الانتخابات، وأن شعب مصر يلتف حول قائده.

وقال اللواء يحيى عيسوى إن إنجازات الرئيس لا تعد ولا تحصى ويكفي إنشاء الدلتا الجديدة وزراعة 2,5 مليون فدان، ورغم تناقص الرقعة الزراعية يعوضها الرئيس باستصلاح أراض جديدة، وهنا فى كفرالشيخ مشروعات عديدة، منها مشروع الرمال السوداء، محطة كهرباء البرلس، ورصف الطرق وغيرها، ويكفينا من الرئيس أنه حقق الأمن والأمان فى مصر وسنتحمل الصعاب من أجل الأمان الذى نعيشه وإن شاء الله الانتخابات ستكون مظاهرة حب للرئيس.

وأعرب الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، عن سعادته بهذا الحشد الكبير قائلا، كلنا اليوم على قلب رجل واحد ونقول للرئيس نحن خلفك ياريس وسنقف جميعا أيام، 10، 12،11 أمام صناديق الانتخاب نقول نعم للمرشح عبدالفتاح السيسي، و"سير على بركة الله"، فنحن معك لاستكمال العمل على طريق الجمهورية الجديدة القوية، وكما قلت سيادتكم، ما دمنا مع بعضنا البعض فلن يقدر أحد علينا.



تواجد كبير بمؤتر حزب مستقبل وطن



جانب من قيادات المحافظة وحزب مستقبل وطن