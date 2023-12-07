اليوم السابع
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للعام الثاني على التوالي.. المقاولون العرب الأفضل فى تنزانيا لعام 2023

الخميس، 07 ديسمبر 2023 11:04 ص
للعام الثاني على التوالي.. المقاولون العرب الأفضل فى تنزانيا لعام 2023 شركة المقاولون العرب خلال استلام الجائزة
كتب أحمد حسن

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حصلت شركة المقاولون العرب للعام الثاني على التوالي على جائزة أفضل شركة مقاولات فى عام 2023 بدولة تنزانيا في مجال مشروعات الطاقة الكهرومائية وذلك عن أعمالها بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، وذلك في المسابقة التى نظمتها مؤسسة جوائز شرق أفريقيا للتشييد والبناء، والتي تهدف إلى تعزيز الطرق المبتكرة وجودة البناء والتنافسية فى جميع مجالات التشييد والبناء في منطقة شرق أفريقيا وهي منصة واسعة النطاق متخصصة فيما يتعلق بمنتجات وخدمات البناء. 
 
تسلم الجائزة المهندس أحمد دسوقي مدير شركة المقاولون العرب التنزانية، في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في العاصمة دار السلام، وسط حضور ممثلي الشركات الأفريقية المشاركة ضمن 20 فئة تضم أعمال المقاولات، صناعة الأسمنت، والمكاتب الاستشارية، والتكنولوجيا وغيرها من الفئات. 
 
يأتي هذا التكريم تقديراً للدور الذى تقوم به الشركة في تنزانيا وتنفيذها للعديد من المشروعات على رأسها مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، والذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتي "المقاولون العرب - السويدى إليكتريك"، على نهر روفيجى.
 
 






شركة المقاولون العرب

المقاولون العرب

مشروعات الطاقة الكهرومائية

مشروعات الطاقة




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