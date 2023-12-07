لا تعاقبه.. خطوات سهلة لمنع التبول اللا إرادى عند الأطفال

كتبت إيناس البنا

قد يتعرض بعض الأطفال فى سن صغير لمشكلة التبول اللا إرادي الذي يحدث ليلاً أثناء النوم، وتكون المشكلة ناتجة من عدم قدرة المثانة على التحكم فى كيفية التبول، وفى هذا الإطار أوضح الدكتور وجدى هاشم استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة، كلية الطب جامعة بنها، أن الطفل فى سن ما قبل المدرسة وحتى دخولها قد يواجه مشكلة التبول اللا إرادى أثناء الليل، وهى مشكلة إما أن تكون عضوية بسبب وجود مشاكل بمثانة الطفل وهو ما يتطلب القيام بفحوصات وأشعة تصويرية عليها للاطمئنان على عضلات الحوض، أو أن تكون مشكلة نفسية نتيجة تعرض الطفل لموقف ما أو صدمة أو مشاكل بين الوالدين التى تؤثر بالسلب على الطفل.

وأضاف استشارى طب الأطفال فى تصريحه لـ" اليوم السابع"، أنه عند معاناة الطفل كبير السن قليلا من هذه المشكلة يجب تجنب تعنيفه وتوبيخه نتيجة تبوله اللا إرادى وضرورة توضيح أن ما يحدث له ليس عيبا فيه وإنما هى مشكلة يجب حلها مع الطبيب.

وأشار إلى أن هناك عدة نصائح قد تساعد وتدرب الطفل على التحكم فى التبول أثناء الليل، والتى تبدأ من عملية تنظيم طريقه طعامه وشرابه أثاء النهار .



وأوضح أهم النصائح للتحكم فى التبول أثناء الليل:

تقسيم فترات شرب الطفل للمياه على مدار النهار.

الامتناع قبل ساعتين من النوم عن شرب المياه لتجنب حدوث التبول ليلا.

ممنوع شرب المشروبات المحتوية على الكافيين " الشاى والقهوة والشوكولاتة".

يمنع شرب المشروبات الغازية بكافة أنواعها.

تعويد الطفل على الذهاب للحمام بانتظام طوال النهار وقبل النوم مباشرة.

إذا كانت مشكلة الطفل فى التبول يوميا يجب إيقاظه فى منتصف الليل وتركه فترة كافيه لإفراغ المثانة كاملة.

الاكثار من تناول الخضراوات والألياف الطبيعية.

تقديم مكافاة للطفل فى اليوم الذى لا يقوم فيه بالتبول الليلى لتشجيعه.

عدم توبيخ وتخويف الطفل أو معاقبته بعد تبوله ليلا

أخيرا فى حالة استمرار المشكلة فترات طويلة يتم عرض الطفل على الطبيب .