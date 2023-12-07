قطاع خدمة المجتمع بجامعة الزقازيق يصدر دليلا إرشاديا للحياة المستدامة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أصدر قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق برئاسة الدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة، دليلاً إرشادياً لجميع منتسبي جامعة الزقازيق لتعديل بعض السلوكيات للطلاب والعاملين بقطاعات الجامعة والمترددين على الحرم الجامعي، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق.

وأكد رئيس الجامعة، أن التعليم من أجل التنمية المستدامة يمنح كل إنسان المعرفة والمهارات والسلوكيات والقيم المطلوبة للوصول إلى مستقبل مستدام في العـالم، هناك حالـة طوارئ مناخية ولذلك فكل منا عليه مسئولية مجتمعية وبيئية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن جامعة الزقازيق تسعى للمساهمة الفعالة في نشر مفاهيم تدعيم ثقافة التنمية لدى طلاب الجامعة في ضوء رؤية مصر 2030 ، بهدف تحسين جودة البيئة الجامعية، وتطوير وتوجيه البرامج التعليمية القائمة لمعالجة الاستدامة، بالإضافة إلى إتاحة التدريب من خلال الفعاليات والأنشطة البيئية والمجتمعية لتنمية الفهم والوعي لدى منتسبي الجامعة نحو قضايا البيئة .

ومن جانبها، أشارت الدكتور جيهان يسري إلى أن إصدار الدليل يأتي من منطلق الدور التوعوي لجامعة الزقازيق وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأهمية تعديل بعض سلوكياتنا البسيطة داخل الحرم الجامعي وخارجه لنتشارك جميعاً في الحفاظ على بيئتنا وخطوة ملموسة نحو الحياة المستدامة وبأيدينا نحو الحياة الخضراء المستدامة وحرم جامعي مستدام.