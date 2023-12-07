عمال الصناعات الغذائية بالدقهلية: نجدد دعمنا للرئيس السيسي ونحشد للتصويت

كتبت آية دعبس

استكمالا للدور الذى تقوم به النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية برئاسة خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، تم عقد المؤتمر العمالى الثانى للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بمشاركة 6 لجان نقابية بمحافظة الدقهلية، حيث شهد المؤتمر الذى انعقد بمحافظة الدقهلية حضور اكثر من 1000 عامل وعاملة من مختلف الشركات، وذلك للتأكيد على دعم ومساندة عمال "الصناعات الغذائية" للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات المقرر انطلاقها ايام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

ويأتى المؤتمر الثانى لنقابة العاملين بالصناعات الغذائية ضمن الاستراتيجية التى رسمها مجلس الإدارة عبر ثلاث محاور، الأول تعريف العمال بأهمية المشاركة فى انتخابات الرئاسة عبر الدورات التثقيفية التى نظمتها النقابة فى وقت سابق، والثانى من خلال المؤتمرات العمالية واللقاءات الميدانية بمشاركة اعضاء اللجان النقابية على مستوى الشركات والمصانع التابعة للنقابة العامة، والمحور الثالث عبر حشد العمال وتنسيق عملية المشاركة لضمان وصولهم إلى اللجان الانتخابية بسهولة عبر التنسيق الجيد مع اللجان النقابية.

وقال خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية : هدفنا هو حشد 150 ألف عامل واسرهم ايام 10 و11 و12 ديسمبر لدعم ومساندة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، ونعمل على تحقيق هذا الهدف منذ فترة طويلة، خاصة وان استكمال مسيرة الانجازات التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ سنوات يجب أن تستمر وعلى العمال وفى القلب منهم عمال الصناعات الغذائية دعم ومساندة قائد الجمهورية الجديدة.