عضو التحالف الوطنى بالمنوفية: ندعم المرشح السيسى لتحقيقه تنمية لم تشهدها مصر

المنوفية - محمد فتحى

أكد عادل طلبة، عضو التحالف الوطنى بمحافظة المنوفية، أننا سندعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، لأنه حقق تنمية خلال فترة توليه لم تشهدها مصر خلال 100 عام فى شتى المجالات، سواء كانت الطرق، أو الصحة أو الإسكان وغيرها فى باقى المجالات.