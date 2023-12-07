اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 09:56 م
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عضو التحالف الوطنى بالمنوفية: ندعم المرشح السيسى لتحقيقه تنمية لم تشهدها مصر

الخميس، 07 ديسمبر 2023 09:46 م
عضو التحالف الوطنى بالمنوفية: ندعم المرشح السيسى لتحقيقه تنمية لم تشهدها مصر عادل طلبة عضو التحالف الوطنى بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد عادل طلبة، عضو التحالف الوطنى بمحافظة المنوفية، أننا سندعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، لأنه حقق تنمية خلال فترة توليه لم تشهدها مصر خلال 100 عام فى شتى المجالات، سواء كانت الطرق، أو الصحة أو الإسكان وغيرها فى باقى المجالات.

جاء ذلك مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، والذى ينظمه التحالف الوطنى بمحافظة المنوفية، بقرية بملشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.
 
ودعا عضو التحالف الوطنى بمحافظة المنوفية أهالى محافظة المنوفية خاصة، بالخروج للتصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة كنوع من أنواع رد الجميل لرجل راهن بحياته من أجل الوطن الغالى مصر.

 







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