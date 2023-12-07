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ضياء رشوان: انتخابات الرئاسة تنقل مخرجات الحوار الوطنى إلى أرض الواقع

الخميس، 07 ديسمبر 2023 11:18 م
ضياء رشوان: انتخابات الرئاسة تنقل مخرجات الحوار الوطنى إلى أرض الواقع ضياء رشوان
رامى محيى الدين

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قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن انتخابات الرئاسة هي الأهم في أى نظام ديموقراطى لأى دولة، موضحا أن أهمية الانتخابات الرئاسية الحالية تنبع من كون رئيس الجمهورية هو صانع السياسة الخارجية بموجب الدستور.

وأضاف في مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الاخبارية أن الحوار الوطنى جاء ليفتح الباب أمام مزيد من الديموقراطية كجزء من الإصلاح السياسى الذى دعى إليه الرئيس السيسي.

وأكد أن الانتخابات الرئاسية الحالية تنقل مخرجات الحوار الوطنى إلى الشق المؤسسى على أرض الواقع، وأن الحوار هدفه الوحيد هو إعادة لم الصف الوطنى، كما جاء ليفتح الباب أمام مزيد من الديموقراطية كجزء من الإصلاح السياسى الذى دعى إليه الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن هناك غرفة عمليات للهيئة العامة للاستعلامات لمتابعة وسائل الإعلام الأجنبية بهدف ترسيخ شفافية الانتخابات أمام العالم، متابعًا: نأمل أن يكون هناك مراكز استطلاع رأى حقيقية في مصر ترصد كل ما يؤثر في الناخبين.







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