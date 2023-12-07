ضبط عناصر إجرامية ومخدرات فى حملات أمنية مكبرة

تمكنت الداخلية من ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو")، بحوزة (6 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

وأثمرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 12,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين- 2 فرد محلى- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (6 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية).

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,250 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض "مطواة، وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة دار السلام ، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – 2 سلاح أبيض "مطواة") .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام - سلاح أبيض "سنجة")، وبمواجهتــه إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.

وواصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة، الغربية، الجيزة، شمال سيناء، أسوان، الأقصر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عنصرين إجراميين- لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,200 كيلو جرام- بندقية آلية بخزينتها 15 طلقة - فرد محلى و3 طلقات) ،وضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,600 كيلو جرام-طبنجة مُبلغ بسرقتها و5 طلقات)، وضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته (عدد 550 قرص من عقار الأبتريل المخدر – 330 قرص من عقار الأموتيرل المخدر)، وضبط (عاطلان- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة نصر النوبة، وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين– بندقية خرطوش و3 طلقات)، وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الأقصر، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش–بندقية خرطوش و3 طلقات).