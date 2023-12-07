اليوم السابع
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ضبط صاحب شركة هارب من 410 سنوات سجن فى مطروح

الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:47 م
ضبط صاحب شركة هارب من 410 سنوات سجن فى مطروح حملة أمنية
محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (239) قضية مخدرات ، (170) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (85347) حكم قضائى متنوع.
 
وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن مطروح من ضبط (مالك شركة للاستثمار العقارى - مقيم بمحافظة مطروح مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 410 سنوات وكفالات مالية فى عدد 241 حكما بتهم "نصب - إستيلاء - شيكات").
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (31) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 17 بندقية خرطوش- 18 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم لـ 24 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (1,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية).






حملات امنية

مخدرات

سلاح نارى

حكم قضائى

الهاربين من الأحكام

هاربين من احكام




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