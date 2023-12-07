ضبط صاحب شركة هارب من 410 سنوات سجن فى مطروح

محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (239) قضية مخدرات ، (170) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (85347) حكم قضائى متنوع.

وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن مطروح من ضبط (مالك شركة للاستثمار العقارى - مقيم بمحافظة مطروح مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 410 سنوات وكفالات مالية فى عدد 241 حكما بتهم "نصب - إستيلاء - شيكات").

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (31) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 17 بندقية خرطوش- 18 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهم لـ 24 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (1,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية من مخدر الشابو) بحوزة (7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية).