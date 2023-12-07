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صحفية فلسطينية: جيش الاحتلال مستمر فى ارتكاب المجازر بمخيم جباليا

الخميس، 07 ديسمبر 2023 09:47 م
صحفية فلسطينية: جيش الاحتلال مستمر فى ارتكاب المجازر بمخيم جباليا غزة
كتب أحمد عرفة

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قالت روان الصورانى، صحفية فلسطينية من غزة، إن هناك ضربات صاروخية من قبل قوات الاحتلال وتركيز على المناطق الشرقية على المحافظات الجنوبية في غزة، ونسمع بشكل متكرر لطائرات الاستطلاع الإسرائيلي على ارتفاع منخفض ونستمع له بشكل مكثف بجانب قنابل الإنارة على الأحياء السكنية التي يتم استهدافها بعد إطلاق تلك القنابل الإنارة. 
 
وأضافت الصحفية الفلسطينية، خلال تصريحاتها ببرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن الاستغاثات ما زالت مستمرة في شمال القطاع خاصة جباليا، وما زالت جباليا تشهد مجازر حتى الآن، وخروج كافة مستشفيات القطاع عن الخدمة.
 
وأوضحت روان الصورانى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب المجازر بمخيم جباليا، والاشتباكات مستمرة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال في جباليا.






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