اليوم السابع
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"صحة قنا": تطهير وتعقيم مقار لجان الانتخابات الرئاسية

الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:40 م
"صحة قنا": تطهير وتعقيم مقار لجان الانتخابات الرئاسية تطهير وتعقيم مقار لجان الانتخابات
قنا صابر سعيد

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وجه الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، بتطهير وتعقيم جميع المراكز الانتخابية علي مستوي المحافظة، استكمالا للجهود المبذولة نحو تحقيق الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف بدران، أن فريق الوقائية والأمراض المتوطنة قد قاموا بعمل خطة موسعة لضمان تطهير كافة المقرات الانتخابية من خلال الرش بأجهزة الرش المختلفة، وذلك بهدف القضاء علي الحشرات ومسببات الأمراض المختلفة وتعقيم أماكن الاستراحات بتلك المقار الانتخابية

وأكد وكيل وزارة الصة بقنا، على استمرار عمليات التطهير خلال أيام الانتخابات لضمان عدم انتقال الأمراض والحفاظ علي الصحة العامة للناخبين خلال الانتخابات.

 







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