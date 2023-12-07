اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 02:23 م
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صحة القليوبية تناقش خطة الاستعداد للانتخابات الرئاسية وترفع حالة الطوارئ

الخميس، 07 ديسمبر 2023 02:01 م
صحة القليوبية تناقش خطة الاستعداد للانتخابات الرئاسية وترفع حالة الطوارئ جانب من الإنتخابات
القليوبية إبراهيم سالم

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ترأس الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا تنظيميا بحضور الدكتورة أميمة عباس مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، ومديري المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، ومديري الإدارات الصحية، ومدير المجلس الطبي العام ببنها، ومدير المعمل المشترك ببنها.

وناقش وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، مدي جاهزية كل الإدارات الصحية والمستشفيات وكافة المنشآت الطبية بالمحافظة لاستقبال الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 إلي 12 ديسمبر الجاري، حيث تم التأكيد علي التأمين الطبي التام للناخبين من توافر أدوية ومستلزمات ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات، وتشكيل غرفة للطوارئ بحضور مدير المنشأة علي مدار الـ 3 أيام الخاصة بالانتخابات.

وشدد وكيل الوزارة، على تواجد القوي البشرية "النوباتجية كاملة" استعدادا لأي حالة طوارئ، كما تم مناقشة ترتيب عملية الذهاب للجان للإدلاء بالأصوات منعاً للتكدس ومن أجل المحافظة على سير العمل داخل المنشأة الصحية، على أن يتم تقسيم القوي البشرية على اليوم الأول والثاني للانتخابات.

وتم أيضا مناقشة تحديد أماكن اللجان الانتخابية للمغتربين من العاملين بالقطاع الصحي، وتنسيق عملية الذهاب للجان الانتخابية تيسيرا عليهم، مؤكدا على تنفيذ الخطة الموضوعة مسبقا ومتابعتها بكل دقة.

المشاركون بالاجتماع
المشاركون بالاجتماع

 

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

خلال اجتماع صحة القليوبية
خلال اجتماع صحة القليوبية

 







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