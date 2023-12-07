سيدة تطالب نفقة ترفيه لطفليها التوأم بـ26 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل

"زوجى ميسور الحال وفقًا لتحريات الدخل التى تقدمت بها، وبالرغم من ذلك منذ أن هجرنى وطردنى من منزلى وتزوج وهو يرفض التكفل بنفقات طفليه التوأم".. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت زوجها بسداد نفقات الترفيه والألعاب المقدرة بـ 26 ألف جنيه وفقًا للمستندات والفواتير التى قدمتها والتى تثبت سدادها تلك المبالغ من مالها الخاص بسبب تعنت زوجها.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة إلى امتناع زوجها عن تحمل مسئولية طفليه، واقدامه على المماطلة للهروب من سداد حقوقها الشرعية رغم يسار حالته المادية، وإصراره على الضغط عليها للتنازل عن حقوقها الشرعية وإبراءه منها.

وتابعت الأم لطفلين: "زوجى هجرنى بعد إنجابى طفلين توأم، وتزوج دون علمى وعندما طالبته بتطليقى هددنى بتركى معلقة وعاش حياته وتركنى طوال الخمس سنوات الماضية على ذمته، وتعنت واستولى على منزل الزوجية، ورفض رد حقوقى الشرعية".

وأشارت: "تزوجى على وبدد أمواله على زوجته وطفله منها، وترك أطفالى يذوقوا العذاب للحصول على حقوقهم والعيش بمستوى مناسب ولائق بهم، ودوام على التشهير بسمعتى، لأضطر إلى ملاحقته قضائيًا للحصول على الطلاق للضرر".