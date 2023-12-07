سفير فلسطين فى القاهرة: ما تبقى من غزة 25% فقط.. و2 مليون شخص فقدوا منازلهم

كتب هشام عبد الجليل

أكد السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، أن سفارة فلسطين بالقاهرة اليوم فى حدث تاريخى، وذلك بسبب زيارة وفد من نقابة الصحفيين لمقر السفارة اليوم لمتابعة مجريات الأمور فى قطاع غزة، وذلك لأن نقابة الصحفيين بهذه الزيارة توجه رسالة مفادها أن السلطة الرابعة وما تمثله من إمكانيات أنها شريك مع الشعب الفلسطينى فى الأزمة والتحديات التى توواجهها.

جاء ذلك خلال زيارة مجلس نقابه الصحفيين لمقر السفارة الفلسطينيه بحضور السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة.

وتابع:" نشكر كل المصريين، ونشعر أننا حقنا فى دولة شقيقة بكل مل تحمل الكلمة من معنى، ونحن فى مصر وضعنا مختلف، مصر شريك تاريخى واستراتيجى ، مصر تحمل معنى الهم للقضية الفلسطينية، والدبلوماسية المصرية وكل الشعب المصرى يقف بجانب الشعب الفلسطينى.

واستكمل:" ولمسنا فى الحرب على غزة كم التفاعل غير المسبوق من قبل الشعب المصرى والجماهير المصرية، ونحن فى مرحلة أحوج ما نكون فيها للتكاتف، ونريد وضع آليات عمل لتوظيف كل هذه المواقف المصرية والعربية واستثمارها لصالح المرحلة وما بعدها، خاصة وأن الحرب لم تنتهى، وهناك مطالبات بوقف الحرب الفورى".

وأشار اللوح، إلى أن ما تبقى فى غزة 25% فقط وإسرائيل تريد تدمير ما تبقى، وهناك 2 مليون شخص فلسطينى فقد منازلهم، فى حين أن عدد سكان القطاع الكلي 2.3 مليون شخص، ومن يبقى فى الشمال يتم قتله، وقسمت إسرائيل القطاع 4 قطع جغرافية، وتقوم بدفع 2 مليون شخص لمنطقة لا تسع سوى 10 آلاف شخص".



نقيب الصحفيين وسفير فلسطين بالقاهرة