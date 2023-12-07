زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بعد زواج دام 28 عاما.. أقرأ التفاصيل

"علمت بتخطيطها للحصول على الطلاق منى للزواج من آخر، فطالبتها برد ممتلكاتى التى سجلتها باسمها مستغلة التوكيل المحرر لها، ولجأت لطلب الوساطة من نجلى لإقناعها فرفضت وطردته من منزلى بعد أن وضعت يديها عليه ورفضت تمكينى من الدخول ودفعت خارجين عن القانون لمنعى من الاقتراب منه ليتعدوا على وفقًا لتسجيلات كاميرات المراقبة".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء ملاحقته زوجته بدعوى نشوز، ومطالبته إسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج لخروجها عن طاعته.

وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ضد زوجته:" بعد 28 سنه من الزواج قررت الانفصال عنى والبحث عن شريك حياة جديد وفقًا لما قدمته من مستندات يثبت علاقتها برجل غيرى وتخطيطها لتطليقى للزواج، حررت بلاغات ضدها بعد تعدى الخارجين عن القانون التى حرضتهم على إيذائى - بالتعدى على بالضرب المبرح والتسبب لى بإصابات استلزمت علاج دام ثلاثة أسابيع".

وأكد الزوج: "طوال سنوات زواجنا وأنا أنفق عليها من أموالى، وجعلتها مسؤولة عن كل ممتلكاتى، ولم أقصر فى حقها يومًا، لتتقلب على مؤخرًا ولاحقتنى بالتهديدات ودعوى طلاق، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها".

وتابع الزوج: "فشلت كافة المحاولات الودية لحل المشاكل بيننا رغم وساطة نجلى، وعندما طالبتها برد أموالى شهرت بسمعتى، وطالبتنى بسداد مبلغ مالى لها، مما دفعنى لملاحقتها بدعوى تعويض".