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زراعة المنيا: نستهدف زيادة القمح هذا العام لـ267 ألف فدان.. صور

الخميس، 07 ديسمبر 2023 12:00 ص
زراعة المنيا: نستهدف زيادة القمح هذا العام لـ267 ألف فدان.. صور زراعات المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ، أن المديرية تستهدف زيادة الرقعة الزراعية من محصول القمح هذا العام إلى 267 ألف فدان إلى جانب  مبادرة "ازرع" التى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلى وتدعم زراعة 90 ألف فدان بمحصول القمح هذا الموسم من خلال توفير التقاوى المعتمدة بنصف الثمن دعما للمزارعين. 
 
وأضاف وكيل الوزارة، أن ذلك يأتى فى ضوء اهتمام الوزارة والدولة بمحصول القمح وزيادة المساحة المزروعة 
من المحصول والاهتمام بزراعة التقاوى المعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية ذات عائد اقتصادى مرتفع يعود بالنفع على المزارع. 
 
وأشار وكيل الوزارة، إلى أهمية زراعة محصول القمح هذا الموسم للاستفادة من الدعم الذى تقدمه الوزارة فى إطار المبادرة من تقاوى معتمدة من الإدارة العامة لإنتاج التقاوى بنصف الثمن إلى جانب التسوية بالليزر بالمجان من خلال جهاز تحسين الأراضي. 
 
وأوضح، أن هناك جولات مكثفة لحث المزارعين على زراعة القمح عقب المحاصيل المزروعة حاليا وعدم إستخدام تقاوى الموسم الماضي لضمان الوصول لأعلى انتاجية هذا الموسم وتحقيق أقصى استفادة بكل ما تقدمه الدولة من دعم ، و التواصل الفعال مع مديرية الزراعة بأجهزتها المختلفة.
 
طرق الرى الحديث
طرق الرى الحديث

 

مزارعى المنيا
مزارعى المنيا

 

وكيل وزارة الزراعة فى زراعات مبادرة ازرع
وكيل وزارة الزراعة فى زراعات مبادرة ازرع






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