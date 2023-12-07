رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا من مؤسسة حياة كريمة

كتب محمود راغب

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفد مؤسسة حياة كريمة يضم د. مروى فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، العقيد محمود طاهر مدير قطاع القاهرة الكبرى، والدكتور شيماء زعتر مسئول ملف الجامعات والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة، والدكتور ندى خضر رئيس قطاع المبادرات.

وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسة حياة كريمة بمختلف أنشطتها، وأكد الدكتور محمد ضياء أهمية استثمار طاقات طلاب الجامعة من خلال التطوع فى المشروعات المختلفة لمؤسسة حياة كريمة.

كما أشارت د. مروة فخرى لأوجه التعاون المقترحة وخاصة فى المجال الطبى وآليات التنفيذ، وأعقب اللقاء افتتاح جناح دائم لتعريف طلاب الجامعة بأنشطة المؤسسة المتنوعة وكيفية التطوع بها.