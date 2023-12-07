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رئيس جامعة حلوان يدعو منتسبى الجامعة للمشاركة الإيجابية بانتخابات الرئاسة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:53 م
رئيس جامعة حلوان يدعو منتسبى الجامعة للمشاركة الإيجابية بانتخابات الرئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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دعا الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى ضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بداية من يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 من أجل تصدير مشهد حضارى يليق بمصر ويؤكد حضارتها.

 

وأكد الدكتور قنديل أن هذا الاستحقاق الدستورى له أهمية قصوى فى ترسيخ مبادئ الديمقراطية واستقرار الدولة والمحافظة على أمنها وسلمها، مشيرًا إلى أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى يجب أن يساهم الجميع فى أدائه، حتى تنجح العملية الانتخابية وتحقق الأهداف المرجوة منها.

 

ودعا الدكتور قنديل جميع منتسبى الجامعة إلى المساهمة الإيجابية فى هذه الانتخابات من خلال التصويت والمشاركة بفاعلية، كونها تمثل ركنًا أساسيًا من أركان بناء الوطن وتحقيق طموحاته.

 







جامعة حلوان

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انتخابات الرئاسة

السيد قنديل



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