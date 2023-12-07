رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يجدد الدعم المتواصل للمؤسسات الصحفية

كتبت منال العيسوي - تصوير حسين طلال

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، أنه تتواصل فعاليات المؤسسات الصحفية القومية، ويزداد دورها الوطني يوما بعد يوم دعما للدولة المصرية وقضايا الوطن وأولوياته وأداة رئيسية للتثقيف ونشر الوعي والهيئة الوطنية للصحافة تجدد التأكيد على الدعم القوى والمتواصل للمؤسسات بما يعزز من أداء دورها على الوجه الأكمل أدوات الدولة وقوتها الناعمة.

وأضاف الشوربجى، قائلا خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية مصر السيسى وبناء الدولة الحديثة "جمهورية الفرص والمستقبل الواعد" المنعقد اليوم الخميس، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية: "مصر استطاعت قولا وفعلا وحقيقة ملموسة على الأرض بقيادة حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق إنجازات ضخمة وغير مسبوقة في كثير من المجالات والقطاعات واقتحمت ملفات شائكة ومشروعات ظلت لعقود طويلة مغلقة، والعمل المتواصل والجهد والعرق وبأياد مصرية مخلصة قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية في الكثير من الملفات وحققت كثير من الإنجازات، قائلا: "ستعبر مصر إن شاء الله التحديات الراهنة كما عبرت أزمات كثيرة عبر تاريخ العريق، لدينا مؤهلات الانطلاق ونمتلك فرصا واعدة خلقتها أياد التعمير خلال الفترة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإذن الله مصر مستقبل واعد".

وأضاف الشوربجى، أنه لم تكن جهود التنمية والإصلاح قاصرة على قطاع معين بل امتدات لتشمل كافة قطاعات الدولة المختلفة من كهرباء وطاقة وكذلك ملف الصحة الذي شهد حراكاً غير مسبوق ولا يزال بمشروعات ومبادرات استفاد منها ملايين المصريين ، وغيره من قطاعات الدولة والتي استهدفت جميعها النهوض بحياة المواطن المصري، فكانت مبادرة " حياة كريمة - انجازا ضخما بكل ما تحمله الكلمة من معان مستهدفة الوصول للمواطنين في كافة القرى المصرية.

وأشار الشوربجى قائلا: "لا يخفى عليكم وعلى جموع شعبنا العظيم الكم الهائل من التحديات التي خلفتها أزمات عالمية متتالية أثرت سلبا على كثير من اقتصادات دول العالم ومن بينها مصر، بدءا من جائحة كورونا بموجاتها المتعاقبة مرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وختاما بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ولولا الاستراتيجية، الشاملة لبناء الجمهورية الجديدة والإجراءات الاستباقية والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تم إتخاذها سواء قبل هذه الأزمات أو أثنائها لكان الوضع أثقل بكثير، الأمر الذي يؤكد الرؤية الحكيمة للدولة والقيادة السياسية - معالجة الملفات ذات الأولوية والتي مكنتنا من الصمود والنجاح وعبور كثير من الأزمات".

كما تضمن افتتاح المؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن الجمهورية الجديدة ومجهودات الرئيس السيسى، وأيضا عن مسيرة مؤسسة الجمهورية وتوزيع العدد الأول بإصدارها، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس هيئة الوطنية للصحافة، وإياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

وطرح إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، قصة إنشاء دار التحرير للطبع والنشر بقرار البكباشى جمال عبد الناصر بتعين محمد انور السادات رئيس تحرير للدار التحرير للطبع والنشر، واستعرض اول مقال للسادات فى العدد الافتتاحى.

كما تضمنت جلسة الافتتاح جولة للوزراء لمشاهدة اجنحة الجمهورية والاصدارات وأجنحة جامعتى طنطا وحلوان.

كما تتضمن الجلسة الثانية، طرح "تنمية سيناء.. قضية أمن قومى"، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء دكتور سمير فرج المفكر والخبير الإستراتيجي، واللواء محمود نصاررئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

أما الجلسة الثالثة فتدور حول تجربة محافظة الوادى الجديد، تحت عنوان "مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار تجربة الوادى الجديد التنموية نموذجاً" بحضور اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

جدير بالذكر أنه تتضمن جلسات المؤتمر تناول عدد من الموضوعات حول الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري "حياة كريمة وحماية اجتماعية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، و اللواء عصام سعد محافظ أسيوط و الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا.