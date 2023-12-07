وأكد رئيس العاصمة الإدارية على هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) المنعقد حاليًا بمدينة دبي في دولة الإمارات - الاستمرار في تطوير البنية التحتية للعاصمة لكونها المدينة الذكية والمستدامة الأولى في مصر وأفريقيا.

وأضاف أنه تم عقد لقاءات مع عدة شركات، لبحث سبل التعاون لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة الإدارية باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، والتركيز على الحلول الجديدة للاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الطاقة، بجانب عرض ما تم التوصل إليه بالعاصمة.

وأوضح أنه يتم حاليًا التخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة والتي تبلغ مساحتها حوالي 40 ألف فدان منتنصف عام 2024، مشيرا إلى أن الشركة تلقت طلبات متعددة من شركات عقارية راغبة في الاستثمار بالمرحلة الثانية من المدينة.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية تتسابق للمساهمة في مواجهة تغيرات المناخ؛ لضمان والحفاظ على معدلات درجات الحرارة الطبيعية للأرض، وخفض الإنبعاثات الكربونية ومواصلة تحقيق أهداف رؤية مصر 2023، حيث يتم التعاون مع مختلف الوزارات وبمقدمتها وزارة البيئة.