رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية: المشاركة بالانتخابات رسالة للعالم

القليوبية إبراهيم سالم

قال الشيخ الدكتور سعيد خضر رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، إن القيادات الشعبية نظمت مؤتمرا جماهيريا لدعم القيادة السياسية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة الإنجازات، والدعوة والتوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، المقررة أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ودعوة الشعب المصري بكل طوائفه للظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة وعظمة الدولة المصرية، والتأكيد للعالم أجمع أن الشعب المصري علي قلب رجل واحد ويقف خلف القيادة السياسية، من أجل الاستقرار والأمن ورفعة مصر في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال مؤتمر التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، بمجمع مدارس الشبان المسلمين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والدكتور أحمد يوسف أمين عام حزب حماة الوطن بالقليوبية، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ومصطفي السيد منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعدد من أعضاء الحملة، وعدد من أبناء محافظة القليوبية، ولفيف من الأحزاب والسياسيين بالمحافظة والشخصيات العامة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أن الدولة المصرية اتخذت موقفا رائدا تجاه القضية الفلسطينية، ومخططات الدولة الصهيونية لتهجير الشعب الفلسطيني، وأن أرض مصر للمصريين فقط، مشيرا إلى أن الشعب المصري يري بعينه في كافة ربوع مصر خلال السنوات الماضية الطفرة الكبيرة التي تمت في كافة القطاعات الصحية والتعليمية والبنية الأساسية والقضاء علي فيروس سي والطرق والصناعات، بالإضافة إلى ملف تمكين المرأة والشباب من خلال خلق صف ثاني من القيادات الشبابية.