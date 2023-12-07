رئيس اتحاد العمال: قافلة لدعم أهالى غزة وإجراءات ضد مخالفات الكيان الصهيونى

كتبت آية دعبس- تصوير خالد كامل

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، إن العمال جزء من الشعب المصرى ولا بد أن يمارسوا استحقاقاتهم الدستورية، خلال أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجارى، مؤكدا ضرورة أن يكون للعمال موقف واضح وإيجابى، من خلال المشاركة بالانتخابات، واختيار من يمثلهم وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجه جبران التحية للشعب الفلسطينى، وأشار إلى أنه جاري التنسيق لعمل قافلة لصالح دعم غزة من اتحاد عمال مصر، بالتعاون مع اتحاد عمال العرب، داعيا كافة النقابات العمالية العامة للمشاركة فى تلك القافلة، لافتا إلى أن الاتحاد سيتخذ الإجراءات القانونية الدولية حيال مخالفات الكيان الصهيونى ضد العزل الفلسطينيين من الأطفال والنساء، مثمنا القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد جبران ضرورة أن يرسل العمال رسالة للخارج، خلال أيام التصويت بالانتخابات، من خلال مشاركتهم بكثافة فى التصويت بالانتخابات بكثافة، مشيرا إلى أنه مصر خلال تلك الفترة لا يناسبها سوى القائد العسكرى مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لما تشهده الدول المجاورة لمصر من أزمات.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمشاركة قيادات الاتحاد، وكذلك اللجان النقابية في قطاع التشييد والبناء وعدد من العاملين في الشركات العاملة في القطاع.