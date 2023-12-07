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ختام فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية (EDEX – 2023)

الخميس، 07 ديسمبر 2023 09:27 م
ختام فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية (EDEX – 2023) إيديكس 2023
كتب زكى القاضى

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إخُتتمت فعاليات المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " والذى تم تنظيمه فى المدة من 4 وحتى 7 من ديسمبر الجارى بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى وبحضور العديد من وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ووفود عسكرية رفيعة المستوى من مختلف دول العالم .
 
حيث شهد المعرض حضور جماهيرى كثيف خلال أيامه الأربعة من مختلف جنسيات العالم عكس مدى نجاح تنظيم هذا الحدث الدولى على أرض مصر ، فضلاً على المشاركة الفعالة لمختلف كبرى شركات التسليح العالمية ومشاركة مصر بجناح متميز يحتوى على صناعات عسكرية متطورة تعبر عن مسار مصر الصحيح نحو توطين مجال التسليح والصناعات الدفاعية بما يسهم فى صقل دور مصر المحورى بإعتبارها من أهم مراكز الريادة بالمنطقة .
 
كما شهدت فعاليات المعرض على مدار أيامه لقاءات مكثفة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة الأفرع الرئيسية ، وكبار قادة القوات المسلحة مع وفود الدول المشاركة وكبرى شركات التسليح العالمية ، بهدف تعزيز علاقات التعاون العسكرى والشراكة الإستراتيجية مع الدول الصديقة والشقيقة ، فيما أعرب وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدول الصديقة والشقيقة خلال اللقاءات عن سعادتهم البالغة بحضور فعاليات المعرض الذى يعد من أكبر المعارض المتخصصة فى الشرق الأوسط وأفريقيا بما يعبر عن مكانة مصر الإقليمية والدولية ،
وعلى هامش المعرض وقعت القوات المسلحة المصرية العديد من مذكرات التفاهم بهدف تبادل الخبرات بمختلف المجالات العسكرية .
 
كما قام القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ورئيس أركان حرب القوات المسلحة
بجولات تفقدية بأجنحة المعرض المختلفة التى ضمت معروضات لمختلف الشركات العالمية والدولية والمحلية لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة فى مجال الصناعات الدفاعية .
 
وقد حرص القائد العام للقوات المسلحة على إلتقاط عدد من الصور التذكارية مع عدد من الحضور
والمنظمين والشباب المتطوعين المشاركين من وزارة الشباب والرياضة فى تنظيم فعاليات هذا الحدث الدولى
 تقديراً لجهودهم التنظيمية على مدار فعاليات المعرض .
 
كما شهد المعرض تواجد إعلامى كثيف من مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية فعاليات هذا الحدث الدولى الضخم .






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