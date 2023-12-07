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خاص بالوافدين.. ازاى تعرف لجنتك فى انتخابات الرائاسة لو موجود خارج محافظتك

الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:01 م
خاص بالوافدين.. ازاى تعرف لجنتك فى انتخابات الرائاسة لو موجود خارج محافظتك الوطنية للانتخابات
كتب - أحمد عبد الهادى

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أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن لجان الوافدين الانتخابية الفرعية  للتصويت فى الانتخابات الرئاسية من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، باستخدام الرقم القومى للوافد واختيار المحافظة واللجنة العامة، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويتيح الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ، استعلام المواطن عن مقره الانتخابي وأحقيته في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومي.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته.

اسوان
اسوان

 

اسيوط
اسيوط

 

الاسكندرية 2
الاسكندرية 2

 

الاسكندرية
الاسكندرية

 

الاسماعيلية
الاسماعيلية

 

الاقصر
الاقصر

 

البحر الاحمر
البحر الاحمر

 

البحيرة
البحيرة

 

الجيزة 2
الجيزة 2

 

الجيزة
الجيزة

 

الدقهلية
الدقهلية

 

السويس
السويس

 

الشرقية
الشرقية

 

الغربية
الغربية

 

الفيوم
الفيوم

 

القاهرة 1
القاهرة 1

 

القاهرة 2
القاهرة 2

 

القاهرة 3
القاهرة 3

 

القليوبية
القليوبية

 

المنوفية
المنوفية

 

المنيا
المنيا

 

الوادى الجديد
الوادى الجديد

 

بنى سويف
بنى سويف

 

بورسعيد
بورسعيد

 

جنوب سيناء
جنوب سيناء

 

دمياط
دمياط

 

سوهاج
سوهاج

 

شمال سيناء
شمال سيناء

 

قنا
قنا

 

كفر الشيخ
كفر الشيخ

 

مطروح 2
مطروح 2

 

مطروح
مطروح

 

موقع الهيئة الوطنية
موقع الهيئة الوطنية

 







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