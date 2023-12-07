حملة فريد زهران: تقديمنا بديلا جادا محفز لمشاركة عموم المصريين بالانتخابات

كتب محمد السيد الشاذلى

قال النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه يتمنى أن تكون مشاركتهم الجادة فى الانتخابات وتقديمهم لبديل جاد محفزا إضافيا لمشاركة عموم المصريين واختيار البديل الأنسب لهم.

وأضاف أحمد القناوى في تصريحات لـ"اليوم السابع": "دفعنا بالمرشح الرئاسى فريد زهران، لأننا نستهدف أن تكون محطة على طريق طويل، متعمدين أن نسير فيه رغم الصعاب، طوال الوقت نكسب من المشاركة فى الانتخابات ونحاول أن نعظم مكاسبنا".

وأشار أحمد القناوى، إلى أن برنامج حملة المرشح الرئاسي فريد زهران ولد من قبل التحضير للحوار الوطنى، مضيفا: "على مدار عام ونصف العام كانت هناك تفاهمات بين الحزبين المصرى الديمقراطى وحزب العدل، نظرا لتقاربهما الأيديولوجى، وبعد التحضير للحوار الوطنى كان تفاهمات ولقاءات كثيرة بين الحزبين وخرجنا بأفكار كثيرة شاركنا بها فى الحوار الوطنى، وجاءت الانتخابات الرئاسية وكانت المهمة سهلة بأن ندمج ذلك فى نسيج متجانس، ووضعنا ذلك فى برنامج عبارة عن توجهات واضحة، مؤمنين بأن الرئيس الكفء هو من يدير منظومة ويعطى توجهات وترجيحات وأولويات، وعلى الأجهزة التنفيذية أن تحول ذلك لخطط مالية وتنفيذية، أهم النقاط فى برنامجنا فى الملف السياسى استكمال التحول الديمقراطى وإعادة الاعتبار للعمل الحزبى، لا بد من إجراء انتخابات المحليات، يجب أن نعيد أولويات المشروعات القومية، لا بد من إعادة ترتيب الأولويات."