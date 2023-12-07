حكاية وطن.. زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات لـ2.6 مليار دولار

كتبت - هبة السيد

تعد مصر واحدة من أكبر أسواق الهواتف الذكية فى أفريقيا إذ يصل عدد الاشتراكات ب خدمات الاتصالات 93.4 مليون اشتراك، بمعدل نفاذ 89.9% وفقًا لبيانات عام 2022.

وبات 59.5% من المصريين يحملون هاتفًا ذكيًا فى عام 2020-2021، ونحو 85.1% ممن لديهم هواتف ذكية لديهم الوصول إلى خدمات الإنترنت وفقًا لبيانات عام 2022، مقابل 7.36 فى عام 2010.

وشهدت خدمات الإنترنت الأرضى تطورًا كبيرًا فنما عدد المستفيدين من 27.8% فى عام 2010 إلى 71.9% فى عام 2020-2021.

أما فيما يتعلق بتصدير تكنولوجيا المعلومات فمن خلال برامج هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى دعم شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الصادرات، وقد أسهمت تلك الجهود في زيادة الصادرات من 1.6 مليار دولار في عام 2016 إلى 2.6 مليار دولار في عام 2020.