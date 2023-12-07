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حزب الله يعلن استهداف موقع معيان باروخ الإسرائيلي بالأسلحة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 11:53 ص
حزب الله يعلن استهداف موقع معيان باروخ الإسرائيلي بالأسلحة عناصر من حزب الله والاحتلال الاسرائيلي
كتب سمير حسنى

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أعلن حزب الله اللبناني، استهداف موقع معيان باروخ الإسرائيلي بالأسلحة، عن القاهرة الإخبارية.

بحث قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون الوضع العام فى البلاد والتطورات على الحدود اللبنانية الجنوبية وذلك خلال استقباله اليوم مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى لبنان ميلانى هاونشتاين

كما التقى العماد عون فى مكتبه باليرزة السفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثى شيا والسفير البرازيلى تاركسيو كوستا

على صعيد متصل، استقبل العماد عون اليوم رئيس المجلس العام المارونى ميشال متى على رأس وفد مرافق، وجرى التداول فى شئون مختلفة.

 

 

 

 







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