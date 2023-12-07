حزب الله يعلن استهداف موقع معيان باروخ الإسرائيلي بالأسلحة

كما التقى العماد عون فى مكتبه باليرزة السفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثى شيا والسفير البرازيلى تاركسيو كوستا.

على صعيد متصل، استقبل العماد عون اليوم رئيس المجلس العام المارونى ميشال متى على رأس وفد مرافق، وجرى التداول فى شئون مختلفة.