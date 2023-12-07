توقيع الكشف الطبى على 1762 حالة خلال قافلة طبية بمركز سمالوط بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها 100 مليون صحة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كافة فئات المجتمع، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار المحافظ أن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي نفذت يومي 4 و 5 ديسمبر الجاري بقرية طرفا بمركز سمالوط عن توقيع الكشف على 1762 حالة وصرف العلاج بالمجان.