تفاصيل مواصفة امتحان علم النفس للمرحلة الثانوية للترم الأول

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول ، للعام الدراسي الحالي، وتوزيع الدرجات والضوابط العامة للورقة الامتحانية، كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الد ارسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة– تاريخ الامتحان.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور – الهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

وأوضحت أن توزيع درجات أسئلة علم النفس والاجتماع

- أن تكوون الأسئلة 12.5 % مقال قصير «صياغات متنوعة» ونسبة 87.5 % « أسئلة موضوعية اختيار من متعدد».

- يتم احتساب النسبة المئوية الأسئلة المقالية إلى الأسئلة الموضوعية وفقا المجموع الدرجات وليس لعدد الجزئيات، أي 21 جزئية موضوعي اختيار من متعد، 2 جزئيتان مقال قصير.

- تقيس المستويات المعرفية على النحو التالي: الفهم %41.5، التطبيق %41.5 المستويات العليا %17.

- أن تتــناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة عنها ساعتان حيث يراعي زمن ) 15 دقيقة لقراءة الورقة الامتحانية ومراجعة الإجابة.

- الدرجة الكبرى للفصل الدراسي الأول من 30 درجة( وتتمثل في 6 درجات أعمال سنة + 24 درجة اختبار فصل دراسي .

- على واضع الامتحان الالتزام بالقرار الوزاري رقم 191والقرار الوزاري 168 المنظمة لامتحانات.