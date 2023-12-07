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تفاصيل مواصفة امتحان علم النفس للمرحلة الثانوية للترم الأول

الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:22 م
تفاصيل مواصفة امتحان علم النفس للمرحلة الثانوية للترم الأول طلاب الثانوية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي، وتوزيع الدرجات والضوابط العامة للورقة الامتحانية، كالتالى: 
 
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
 
- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.
 
- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الد ارسي للطالب.
 
- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
 
- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.
 
- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
 
- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة– تاريخ الامتحان.
 
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور – الهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.
 
وأوضحت أن توزيع درجات أسئلة علم النفس والاجتماع
 
- أن تكوون الأسئلة 12.5 % مقال قصير «صياغات متنوعة» ونسبة 87.5 % « أسئلة موضوعية اختيار من متعدد».
 
- يتم احتساب النسبة المئوية الأسئلة المقالية إلى الأسئلة الموضوعية وفقا المجموع الدرجات وليس لعدد الجزئيات، أي 21 جزئية موضوعي اختيار من متعد، 2 جزئيتان مقال قصير.
 
- تقيس المستويات المعرفية على النحو التالي: الفهم %41.5، التطبيق %41.5 المستويات العليا %17.
 
- أن تتــناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للإجابة عنها ساعتان حيث يراعي زمن ) 15 دقيقة لقراءة الورقة الامتحانية ومراجعة الإجابة.
 
- الدرجة الكبرى للفصل الدراسي الأول من 30 درجة( وتتمثل في 6 درجات أعمال سنة + 24 درجة اختبار فصل دراسي .
 
- على واضع الامتحان الالتزام بالقرار الوزاري رقم 191والقرار الوزاري 168 المنظمة لامتحانات.






وزارة التربية والتعليم

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