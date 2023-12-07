تعرف على نسب استخدام الأطفال المصريين لشبكات التواصل الاجتماعى

كتب أحمد إسماعيل

كشف تقرير صادر عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن نسب استخدام الأطفال المصريين لشبكات التواصل الاجتماعي.

أشارت نتائج الرصد إلى أن نسبة استخدام الأطفال المصريين لشبكات التواصل الاجتماعى (49,8) مقابل (50,2) لا يستخدمونها، وقد تم تحديد تلك المؤشرات من خلال رصد جميع أطفال الأسرة الواحدة، والتعرف على استخدامهم لتلك الشبكات من عدمه.

ويوضح التقرير تقارب نسب استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعى بين الفئتين العمرية من عمر 3 سنوات إلى 7 سنوات حيث تصل نسبة الاستخدام إلى (40,3%)، وفى الفئة العمرية ( من 8-12 سنة) تصل إلى (46,9)، ولكن يرتفع معدل الاستخدام بشكل واضح فى الفئة العمرية من (18-13 سنة) بنسبة بلغت (61,3%).

وهو ما يمكن تفسيره كنتيجة لعدة عوامل أبرزها الدوافع والسمات النفسية والوجدانية لتلك المرحلة العمرية، وتسير النتائج بنفس الوتيرة على مستوى الأطفال غير المستخدمين.

كما كشفت النتائج أن (60,5) من الأطفال المستخدمين للشبكات الاجتماعية يستخدمون أيضًا الألعاب الإلكترونية، مقابل (35,8) أشاروا بأن أطفالهم لا يستخدمونها.