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تعرف على مقرات اللجان العامة والعناوين فى الانتخابات الرئاسية بمدن البحر الأحمر

الخميس، 07 ديسمبر 2023 06:00 ص
تعرف على مقرات اللجان العامة والعناوين فى الانتخابات الرئاسية بمدن البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تضم محافظة البحر الأحمر، 8 لجان عامة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة أيم 10 و11 و12 ديسمبر وهى لجنتى قسم أول وثان الغردقة بالصالة المغطاة فى شارع الحجاز.

وتضم مدينة سفاجا، لجنة عامة مقرها مخيم الحجاج وكذلك بمدينة رأس غارب وعنوانها شارع الحرية خلف عمارات الكمين، وفى مرسى علم يقع مقر اللجنة العامة بقاعة الاجتماعات فى الوحدة المحلية لمجلس المدينة.

وبالنسبة للجنة العامة بمدينة الشلاتين مقرها المركز الإعلامى لمدينة الشلاتين وعنوانه منطقة حجر الأساس، أمام الحماية المدنية وبالنسبة للجنة العامة لمدينة القصير، يقع مقرها بالمجلس الشعبى المحلى لمدينة القصير وعنوانها شارع العاشر من رمضان، وفى حلايب مقر اللجنة العامة بإدارة حلايب التعليمية .
 
محافظة البحر الأحمر، تضم 88 لجنة انتخابية بينها 6 لجان للوافدين من خارج المحافظة، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما بلغ عدد المقرات الانتخابية 81 مقرا بينها 39 مقرا بالغردقة.
 
 
 






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