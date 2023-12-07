اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 02:53 م
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تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 74.30 دولار للبرميل

الخميس، 07 ديسمبر 2023 02:00 م
تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 74.30 دولار للبرميل النفط - صورة أرشيفية
كتبت -مروة الغول

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تراجعت أسعار النفط اليوم مسجلة أدنى مستوى لها منذ شهر يونيو الماضي في ظل تزايد المخاوف إزاء الطلب على الخام نتيجة ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأمريكية.
 
وبلغ تراجع العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار، أي ما يعادل 3.8%، ليصل إلى 74.30 دولار للبرميل عند التسوية، ليسجل بذلك انخفاضًا إلى ما دون 75 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ أوائل يوليو الماضي. فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.94 دولار، أو 4.1%، إلى 69.38 دولار للبرميل، لتنخفض إلى ما دون 70 دولارا للبرميل منذ يوليو أيضًا.
 
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن مخزونات البنزين بالولايات المتحدة ارتفعت 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكبر بخمسة أضعاف الزيادة المتوقعة.






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