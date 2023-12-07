تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و855 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 855 شاحنة و 110 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 437 شاحنة و95 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 418 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى دليلة ، الحرية وامل وغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن و 360 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1460 راكب بموانيها.