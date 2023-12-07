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تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و855 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 07 ديسمبر 2023 09:50 ص
تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و855 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر،  إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 855 شاحنة و 110 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 437 شاحنة و95 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 418 شاحنة و15 سيارة.
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة دليلة فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى دليلة ، الحرية وامل وغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.
 
كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن و 360 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1460 راكب بموانيها.
 

 







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